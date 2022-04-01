Doğalgaz fiyatlarına gece yarısı zam üstüne zam !

Türkiye 1 Nisan'a da zamla girdi... Konutlarda kullanılan doğalgaza da, sanayide kullanılan doğalgaza da, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza da 1 Nisan 2022 itibarıyla dev bir zam geldi.

1 Nisan itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza %35 zam haberi geldi. Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam yapıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu." denildi.

Zammın nedeni böyle açıklandı

Botaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgaz ülkemizde kullanılmaktadır. 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



- Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30

- Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50

- Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.

Bakan Dönmez "12 saat önce zamlar faturalara yansımayacak" demişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün ( 31 Mart 2022 Perşembe ) açılış konuşmacısı olarak katıldığı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Trendleri” başlıklı sempozyumda yaptığı konuşmada "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz" demişti.