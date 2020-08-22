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  3. 22 Ağustos 2020 09:34

Doğalgaz keşfi testlerle de doğrulandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj geminin Karadeniz’de bir kuyuda 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklamıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de bulunan doğazgazın formasyon testleriyle de doğrulandığını açıkladı.

Doğalgaz keşfi testlerle de doğrulandı!
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TPAO’nın Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamasında, 20 Temmuz’da Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandığı, 3 bin 520 metrede sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle dendi: “Tuna-1’in şu ana kadar elde edilen sonuçlarıyla ispatlanan jeolojik modelinin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir. Üst miyosen pliyosen deniz altı yelpaze sisteminde gerçekleştirilen bu keşif, jeolojik ve jeofizik verilerle desteklenmekle birlikte operasyon esnasında yapılan formasyon testleri ile de doğrulanmış durumdadır.”

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