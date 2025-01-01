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Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretlerine zam

Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretlerine zam
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğalgaz ve elektrikte 2025’teki bağlantı ve hizmet bedellerini açıkladı. Abone bağlantı bedeli üst sınırı da belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri tespit edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) doğal gaz bağlantı ve işlem bedellerine ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak duyuruldu. Buna göre, 2025 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerinde uygulanacak üst sınırlar belirlendi.

EPDK’nın kararıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılında uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6.154 lira olarak tespit edildi. İlave abone bağlantı bedeli ise 100 metrekare için 5.353 lira olarak belirlendi.

 Kilovat başına güvence bedelleri şu şekilde:

Sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için 569 lira
Mesken (konut) aboneleri için 200 lira 3 kuruş
Şehir aileleri ve gaziler için 100 lira
tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 270 lira
Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2025’teki abone bağlantı bedelindeki üst sınırsa 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metrekare için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişimi 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi.

İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek

DİĞER HİZMET BEDELLERİ

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: İlk 100 metre için 3.471 lira.
Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1.630 lira.
Sayaç açma-kapama bedeli: 157 lira.
İç tesisat işlem bedeli: 92 lira ile 2.118 lira arasında değişecek.
Belirlenen yeni ücretler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

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