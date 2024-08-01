Doğalgaza yüzde 38 zam için yeni açıklama: ''38 değil, 24,4...''

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz alım bedelinde yapılan yüzde 38'lik artışın, konut fiyatlarına ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olacağını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açıklanan doğal gaz zammına ilişkin açıklamada bulundu.

BOTAŞ, dünkü açıklamasında ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 zam yapıldığını bildirmişti.

Bu kararın ardından faturalara yüzde 38 zam yapılacağı yönündeki haberlerin ardından EPDK yeni bir açıklama yaptı.

EPDK, bugün yaptığı açıklamada, "Gaz alım bedelindeki yüzde 38 artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarına ortalama etkisi yüzde 24,4 düzeyindedir" dedi.

Enerji Bakanlığı da doğal gazda devletin yüzde 60 sübvansiyon uyguladığını, bu sayede fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasında yüzde 24-25 olacağını duyurmuştu.

EPDK'den yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır.

Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.

Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır.

Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır.

Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."