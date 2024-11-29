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Doğalgazda Aralık ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda Aralık ayı tarifesi belli oldu
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BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatlarında aralık ayı itibarıyla değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

BOTAŞ, 1 Aralık 2024 itibarıyla geçerli doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicileri sunulmaktadır.

Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

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Etiketler doğalgaz tarife BOTAŞ zam
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