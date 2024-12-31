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Doğalgazda ocak ayı tarifesi açıklandı: Zam gelecek mi?

Doğalgazda ocak ayı tarifesi açıklandı: Zam gelecek mi?
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BOTAŞ, ocak ayı doğalgaz tarifesinde değişikliğe gidilmediğini açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda ocak ayı tarifesini açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişikliğe gidilmedi. 

Konut tüketicileri için ocakta uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. 

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi. 

Etiketler BOTAŞ doğalgaz tarifesi zam
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