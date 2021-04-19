Dogecoin 52 milyar doları aştı

2013’te yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından şaka olarak oluşturulan kripto para Dogecoin, 2020’nin son günlerinde 0,045 dolardan işlem görüyordu. 2021 yılına hızlı giren Dogecoin, yılbaşından bu yana yaklaşık 92 kat artarak 0,41 dolara yükseldi. Sadece son bir haftada yüzde 500 artan DOGE, 52 milyar dolar piyasa değerini aşarak en değerli beşinci kripto para birimi oldu.

2013 yılının sonlarında yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer, meme olarak adlandırılan internet şakası olarak geliştirdikleri Dogecoin adı verilen bir kripto para ortaya çıkardı. Üzerinde Japonya'ya özgü bir ırk olan 'Shiba Inu' köpeği bulunan kripto para birimi parodi olarak faaliyete geçerken 2020’nin Aralık ayına kadar da 0,004 dolardan kripto para piyasalarında işlem görüyordu. Daha sonra kendini ‘Mars’ın imparatoru’ olarak ilan eden Elon Musk tarafından desteklenen ve her geçen gün popülaritesini artıran Dogecoin, 1 ay içerisinde yaklaşık yüzde 900 artarak 0,04 dolardan işlem görmeye başladı.