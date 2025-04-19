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Doğum destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Doğum destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğum destek ödemelerinin Mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNNTÜRK canlı yayınına konuk oldu. Göktaş Aile Yılı kapsamındaki desteklere değinirken aynı zamanda yeni projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Göktaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor, yaşlanıyoruz. Çoklu programlar hayata geçiriyoruz. 2023 yılında doğurganlık hızımız 1.62'ydi. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde aileyi merkeze alan bir konuşma yaptı.

8 Aile Şura'mızı gerçekleştirdik. 81 ilimizde 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Aileyi koruma ve eylem planımızı hayata geçirdik.

Aile ve Gençlik Fonu’na 91 bin 179 çiftimiz başvurdu. Gençlerimizin ilgisi oldukça yoğun. Evlilik öncesi eğitim programlarımızla da onları evlilik yolunda desteklemeye devam edeceğiz.

Bu destek sayesinde gençler evlilik tarihlerini erkene aldılar. TCDD şehirler arası seyahatlerde yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim, aile yılı kapsamında da yüzde 15 indirim yapıyor bu sene. THY yüzde 15 indirim yapıyor. 3 ile 9 kişi arasında aynı soyadı taşıyan ailelerimiz yararlanabiliyor.

Beyaz eşya çok maliyetli. Bazı firmalarla protokol sağlıyoruz. Yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlayacağız. Buradan firmalara çağrı yapıyoruz.

İstanbul'da Arnavutköy belediyemiz var. Evlenenlere 30 bin TL destek veriyor. Gaziantep belediyesi 41 yıllık evli çiftleri umreye gönderiyor. Emirdağ belediyesi düğün salonu sağlıyor.

 Marmara Bölgesi'nde ilk Alzheimer demans merkezini kurduk. Şişli'deki Darülaceze yerleşkemiz hizmet vermeye devam ediyor. Daha fazla vatandaşımızın hizmet alacağı bir yer oldu. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri oldu.

16 haftalık bir doğum iznimiz var. 8'i doğum öncesi, 8'i doğum sonrası olarak. İsteyen bunları birleştiriyor. Nüfus politikaları kurulumuzda çalışıyoruz. Doğum izni kadınların istihdamı engelleyecek seviyede olmamalı. Bu anne olma potansiyeli yüzünden istihdamda kadınlara yönelik engel olabiliyor. Yerinize erkek personel tercih edilebiliyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Komşu annelik sistemimizi hayata geçiriyoruz. Mahallenizde çocuğunuzu güvenle emanet edebileceğiniz anneler üzerinde çalışıyoruz.

Önemli olan bizim için hem ailelerin bu konudaki yaklaşımı hem çocukların bu konudaki düşünceleri nedir, diğer yandan uzmanlar bu konuda neler düşünüyor, bunları ele almamız lazım. Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Diğer yandan tabii birçok olumsuz içeriklerle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela geçtiğimiz sene 2 bin 500'den fazla zararlı içeriğe doğrudan müdahale ettik.

 Wattpad ve Roblox uygulamalarının temsilcilerinin görüşme talebimiz var. Çocuklarımızı koruyabilmemiz için ciddi önlemler almak zorundayız. Tabii ki bunu Ulaştırma Bakanlığımızla beraber ele alıyoruz. Burada iki aşamalı bir düzenleme 13 yaş altını ve 13-16 yaş altını ayrı ayrı çalışıyoruz. Burada hem sosyal medya platformlarına yükümlülük yüklüyoruz. Aynı zamanda ebeveynlere de görev düşüyor. Dolayısıyla anne babaların dijital okur yazarlıklarını güçlendirmemiz lazım."

 

 

 

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Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum destek ödemeleri Mahinur Özdemir Göktaş
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