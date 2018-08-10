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  3. 10 Ağustos 2018 15:18

Doğuş Grubu'ndan kritik açıklama

Doğuş Grubu, bir süredir bankalarla yaptıkları görüşmenin sonuçlandığını duyurdu.

Doğuş Grubu'ndan kritik açıklama
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Doğuş Grubu'nda yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir.

Doğuş Grubu'nun vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."

2.3 MİLYAR EURO'LUK KREDİ

Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, geçtiğimiz günlerde gazetelerde yer alan açıklamasında, 2.3 milyar euro tutarında kredilerini vadesi altı yıl olacak şekilde yeniden yapılandırmak için bankalarla imza aşamasında olduklarını söylemişti. 

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