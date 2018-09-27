Dolar 6 liranın altını gördü !

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dövizler yatay hareket ederken, güne yüzde 0.07 düşüşle 99 bin 83 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, daha sonra yüzde 1.39 artıya geçerek 100 bin 526 puana kadar yükseldi.



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.84 artışla 115 bin 543 puana çıktı.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.46 düşüşle yüzde 17.85 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- en düşük 5.9921 ve en yüksek 6.1375 lirayı gören dolar, 6.0 - 6.01 lira aralığında,

- en düşük 7.0219 ve en yüksek 7.2049 lirayı gören euro, 7.03 - 7.04 lira aralığında,

- en düşük 7.8986 ve en yüksek 8.0812 lirayı gören sterlin, 7.90 - 7.91 lira aralığında hareket ediyor.