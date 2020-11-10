Dolar, Bakan gitti düştü, bakan geldi yükseliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ve yeni Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarının ardından piyasalarda bir düşüş başlamıştı.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 7.99 seviyesine kadar geriledi. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yüzde 5,5'ten fazla değer kazandı.

Gün sonunda Dolar/TL 8,06 TL'den, Euro/TL 9,53 TL'den, Sterlin/TL 10,63 TL'den işlem görürken, Gram altın da 484 TL'den işlem görüyor.

Ons'u 1.866 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 480/484 TL, çeyrek altın 778/795 TL, Cumhuriyet altını 3.203/3.239 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 6,28 TL'den işlem görüyor.

Diğer yandan BITCOIN 15.410 dolar seviyesinde.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.