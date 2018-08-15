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  3. 15 Ağustos 2018 10:26

Dolar baş aşağı gidiyor ! Dolar/TL 5,76'nın altını gördü

Dolar/TL 7 lira seviyesini aşmasının ardından atılan adımlarla gerilemeye devam ediyor.

Dolar baş aşağı gidiyor ! Dolar/TL 5,76'nın altını gördü
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Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bu gelişmenin üzerine dolar frene bastı. Dün 6,43 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah 5,76'nın altını gördü. Kur daha sonra 6,03 seviyesine yükseldi.

Euro/TL ise 6,85 civarında işlem görüyor.

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,74 artışla 95.040,93 puandan başladı.

BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile yapacağı toplantı piyasalarda iyimser bir havaya neden oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarına ara vermesinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik ilişkiler gündemi meşgul ederken bugün açıklanacak konut satışları ve iş gücü istatistikleri takip edilecek.

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