Dolar çakıldı ! İşte Brunson davası öncesi son durum

Küresel piyasalardaki sert satış baskısına karşın iyimser beklentiler ile dolar/TL dün de düşüşünü sürdürdü. Ödemeler dengesindeki seyrin de etkisiyle kur 5,85 liraya kadar geriledi.

Dolar/TL bugün 17 Ağustos'tan beri ilk kez 5,85'e kadar gerilemesinin ardından 5,90 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,84 seviyesinde yer alıyor.

Yurt içinde, dün açıklanan ağustos ayı cari işlemler dengesinin rekor seviyede fazla vermesinin ardından döviz kurları düşüş eğilimini sürdürdü. Dün yüzde 2,5 düşüşle günü 5,9243'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında en düşük 5,9011'i gördü ve 5,9070 seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, diplomatik açıdan Türkiye-ABD ilişkilerinde sembolik değeri yüksek olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın davasının bugün görüleceğini anımsatarak, davaya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

ABD'deki veri akışı ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra şirket bilançolarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI

Amerikan yayın kuruluşu NBC dün Türkiye ile ABD'nin rahip Brunson'un serbest kalması için gizli anlaşmaya vardığını, Beyaz Saray'ın Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini beklediğini ileri sürmüştü.





Papaz Brunson hakim karşısına çıkıyor