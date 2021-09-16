Dolar, euro, altın ve kripto paralarda son durum

Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Haftaya 8.42 seviyesinden başlayan dolar/TL, zaman zaman dalgalanmalar yaşasa da bu hafta yatay bir seyir izliyor.

Uzmanlar piyasaların 23 Eylül'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nu beklediğini, bu tarihe kadar olağanüstü bir olay yaşanmaması durumunda sakin seyrin devam edebileceğini belirtti.

Piyasalarda önümüzdeki hafta önce ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonra TCMB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Küresel piyasalarda dolar başlıca para birimleri karşısında geçen ay işlem gördüğü bandın ortalarına yakın işlem görürken yatırımcılar gözlerini Fed tahvil alım programını ne zaman azaltacağına ilişkin ipuçları görmek için önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek politika toplantısına çevirdi.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Güne yükselişle başlayan dolar/TL 8.43 seviyesinde işlem görüyor. Euro 9.98 TL'den, Sterlin ise 11.70 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,42 lira, euronun satış fiyatı ise 9,97 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,48 TL'den, onsu 1.791 dolardan fiyatlanan altında ise gram altın 481/486, çeyrek altın 781/797, Cumhuriyet altını ise 3.213/3.250 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında Bitcoin 48 bin 317 dolardan, Ethereum ise 3 bin 650 dolardan fiyatlanıyor.