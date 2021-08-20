Dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar hareketlendi

Dün 8.53 seviyesine yükselen dolar yeni güne 8,52 liradan başladı. Euro ise 10 liranın altında işlem görüyor. Gram altın 489 liradan alıcı buluyor. Yeniden yükselişe geçen Bitcoin 47 bin doların üzerinde.

Dün dolar 8.46 liradan 8.53 liraya kadar yükseldi. Yükseliş Merkez Bankası PPK özetleri yayımlanmadan önce gerçekleşti. PPK özetlerinin kurda önemli bir etkisi olmadı.

DOLAR, EURO, STERLİN

Dolar yeni güne 8,52 liradan başladı. Euro 9.97 liradan, sterlin ise 11,64 liradan işlem görüyor.

Doların güçlenmesinde son yayımlanan Fed tutanaklarında Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin mevcut varlık alım programının ekonomiyi desteklediğini vurgulaması etkili oldu.

Bunun yanında dünyada delta varyantıyla artan yeni koronavirüs vakaları da endişeyle takip ediliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Gümüş 6.39 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.786 dolar olan altında, gram altın 485/489, çeyrek altın 786/802 Cumhuriyet altını ise 3.237/3.270 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasası ise toparlanmaya başladı. Yeniden yükselişe geçen Bitcoin 47 bin 119 dolardan, Ethereum ise 3 bin 223 dolardan fiyatlanıyor.