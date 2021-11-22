  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dolar, Euro ve altın yeni haftaya düşüşle başladı

Dolar, Euro ve altın yeni haftaya düşüşle başladı

Dolar, Euro ve altın yeni haftaya düşüşle başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından rekor üstüne rekor kıran dolar yeni haftaya düşüşle başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı sonrasında yükselişe geçen piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı. 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdüğü kaydedildi.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

TCMB böylece art arda üç toplantıda 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Faiz indirimi sonrası Dolar 11.34 TL, Euro 12,83 TL, gram altın ise 679 lira ile rekor tazelemişti. 

Bu sabah Dolar 11,04 TL'den, Euro 12,45 TL'den, Sterlin ise 14,84 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.846 dolar olan altında, gram altın 646/653, çeyrek altın 1.047/1.071, Cumhuriyet altını ise 4.308/4.364 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş de 8,76 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 57 bin 401 dolardan, Ethereum ise 4 bin 183 dolardan işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar kuru dolar ne kadar dolar kur dolar fiyatı dolar tl dolar yorumları serbest piyasa döviz dolar kaç tl dolar endeksi dolar hesaplama dolar ne olur usd kur döviz hesaplama canlı döviz ruble dolar dolar fiyatları dolar çeviri altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şanlıurfa'da gergin gece! Lastik yakıp, yolu trafiğe kapattılar
Asgari ücrette kim, ne istiyor? Herkes bu rakamı konuşuyor
Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor mu?
Sibel Can sahnede servet taşıdı
Kılıçdaroğlu, davaları geri çeken Erdoğan'a çok sert yanıt
İzmir'de korkutan olay! 5 apartman tahliye edildi
Çiçeği burnunda ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi
Biri bunu durdursun! Ekmeğe yeni zam yolda
Türkiye ile Rusya arasında harita krizi
Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor