Dolar, euro ve altın yeniden yükselişe geçti

13.50 lira ile tarihi zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum.

13.50 lirayla tarihi zirvesini gören dolar dün son günlerin en sakin gününü yaşadı. Dolar/TL gün boyunca 12 lira civarında hareket etti.

Dün gözler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile banka müdürleri arasındaki görüşmeye çevrilmişti. Kavcıoğlu'nun görüşme sonrası açıklamaları kurda büyük bir etki yaratmadı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Haftanın son işlem gününde Dolar 12,45 TL'den, Euro 14,11 TL'den, Sterlin ise 16,67 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11.99, avronun satış fiyatı ise 13,46 olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.796 dolar olan altında, gram altın 694/704, çeyrek altın 1.125/1.155, Cumhuriyet altını ise 4.631/4.705 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,23 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 57 bin 600 dolardan, Ethereum ise 4 bin 404 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda koronavirüs endişeleri

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 3 günlük yükselişinin ardından bu sabah düşüşe geçti. Endeksteki düşüş yüzde 0.15'i buldu.

Bunda dünya genelinde yeniden artan koronavirüs endişeleri etkili oldu. Özellikle Avrupa'da vaka sayılarının artmasıyla yeniden kapanma ihtimali güçlendi. Piyasalar başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde salgına karşı atılabilecek adımları takip ediyor.