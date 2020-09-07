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  3. 07 Eylül 2020 08:14

Dolar, euro ve altın zirveye tutundu! İşte yeni haftanın ilk rakamları...

Geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Dolar 7,43 TL'den, Euro 8,80 TL'den gram altın ise 462,57 TL'den işlem görüyor....

Dolar, euro ve altın zirveye tutundu! İşte yeni haftanın ilk rakamları...
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Geçtiğimiz hafta cuma günü 7,4575 TL'yi görerek rekorunu tazeleyen dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 7,43 seviyelerinde güne başladı.

Aynı dakikalarda euro ise 8,80 seviyelerinde seyrediyor. 

Altının gram fiyatı 462,57 TL'den güne başladı.  Çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını  3.016 liradan işlem görüyor.  Altının onsu ise 1.938,31 dolar seviyelerinde. 

Bugün ağustos ayı nakit bütçe dengesi açıklanacak. Öte yandan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında.

Bugün ağustos ayı nakit bütçe dengesi açıklanacak. Öte yandan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında. 

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