Dolar, Euro ve altında Erdoğan - Biden görüşmesi öncesi büyük düşüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün gerçekleşecek olan ikili zirveye kilitlenen piyasalrada tedirgin bekleyiş sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş ve altında son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, bugün bir araya gelecek. Zirvede taraflar arasında Rus S-400 füzeleri, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, gibi konuların öncelikli olacağı belirtiliyor.

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak. Bu kritik görüşme öncesinde geçen hafta hızlı düşen piyasalarda tedirgin bir bekleyiş hakim.

Dolar, Euro ve Sterlin hafif düşüş seyrini sürdürürken altın adeta çakıldı. Altın, Nisan ayı başından beri içerisinde hareket ettiği yükseliş kanalının dışına çıktı. Uzmanlar, düşük seyreden reel faizlere karşın, dolardaki değerlenmenin altın üzerinde baskı yarattığını düşünüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşü Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması da hızlandırdı.

DOLAR/EURO/STERLİN

Dolar 8,36 TL'den Euro 10,14 TL'den, Sterlin ise 11,80 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4000 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1700 lira olmuştu.

Dolar endeksi 90,50, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 1,46 seviyesinden hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.

Dolar endeksinin 89,8-90,3 bandındaki hareketinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini aktaran analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

GÜMÜŞ/ALTIN

Gümüş 7,43 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.854 dolar olan altında, gram altın 494/498, çeyrek altın 801/817, Cumhuriyet altını ise 3.296/3.331 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın, Nisan ayı başından beri içerisinde hareket ettiği yükseliş kanalının dışına çıktı. Uzmanlar, düşük seyreden reel faizlere karşın, dolardaki değerlenmenin altın üzerinde baskı yarattığını düşünüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45 seviyesine doğru gerilemesine rağmen ons altının değer kaybetmesi içeride gram altının fiyatında düşüşe neden oldu.

Altın fiyatlarındaki düşüşü Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması da hızlandırdı.

MERKEZ'DEN ''FAİZ SİNYALİ'' BEKLENİYOR



Piyasalar bu hafta Merkez Bankası toplantısını da yakından izleyecek. Merkez Bankası'nın olası bir erken faiz indirimi sinyali vermesi piyasaları tedirgin edebilir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 17 Haziran'da toplanacak.

BITCOIN/ETHERIUM

Kripto para piyasaları ise Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın dün gece yaptığı bir paylaşımla yeniden hareketlendi. Bitcoin 40 bin dolar sınırına dayandı ve 39 bin 356 dolardan işlem görüyor, Ethereum ise 2 bin 500 dolar seviyesinde.