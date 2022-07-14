Dolar ezdi geçti! Artık Euro'dan daha değerli

ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar güçlü pozisyonunu koruyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında dolar güçlü seyrini koruyor.

Euro/dolar paritesi, enflasyon verilerinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını görmüştü. Bugün ise Dolar/Euro paritesi 1'in altına inerek 0,9971'den işlem görüyor.

Analistler, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.

Fed bu ayki faiz toplantısını 26-27 Temmuz'da yapacak.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17.42 TL'den başlayan Dolar 17.50 TL'den,

17,55 TL'den başlayan Euro, 17,43 TL'den,

20,74 TL'den başlayan Sterlin ise 20,60 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17.43 lira, avronun satış fiyatı ise 17,57 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.706 dolardan,

970 TL'den başlayan Gram altın 955 TL'den,

1.561 TL'den başlayan çeyrek altın 1.535 TL'den,

6.422 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.325 TL'den,

Gümüş ise 10,26 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 797 Dolar, Ethereum ise bin 88 Dolar'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükseldi

FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109,245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ABD’nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi.