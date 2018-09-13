Dolar hakkında yeni tahmin: ''Değer kaybedebilir''

Ünlü hedge fonu yöneticisi Ray Dalio, doların iki yıl içerisinde yüzde 30 değer kaybedebileceğini tahmin ediyor. DoubleLine`dan Gundlach ise dolarda yıl sonuna kadar düşüş bekliyor.

Finans dünyasının iki büyük ismi, ABD Doları'nın son dönemdeki yükselişi sonrasında bazı önemli engellerle karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.



Bridgewater Associates'ta dünyanın en büyük hedge fonunu kuran Ray Dalio, doların iki yıl içinde bir “kriz” ile karşı karşıya kalabileceği ve yüzde 30'a kadar değer kaybedebileceğini belirtti.



DoubleLine Capital CIO'su Jeffrey Gundlach ise kısa vadede dolarda yıl sonuna kadar düşüş olmasını bekliyor.



Bloomberg'ün dolar endeksi, Nisan ortasında görülen dip seviyelerinden yüzde 5 yükseldi. Yukarı yönlü hareket güçlü ABD büyümesi, parasal sıkılaştırma ve küresel ticaret gerginliğinin tırmanmasından kaynaklı güvenli paralara kaçış eğiliminden destek buldu.



Dolardaki yükseliş, geçtiğimiz yılın yüzde 8'i aşan düşüşü sonrasında bazı yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Şimdiyse dolardaki yukarı yönlü pozisyonlanma, Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) verilerine göre 2017 başından beri görülen en yüksek seviyesine yakın.



Gundlach, Salı günkü konuşmasında “Dolarda önce aşağı yönlü yeni hareketler görmeden yeni zirveler göreceğimizi düşünmüyorum.” dedi.