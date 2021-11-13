Dolar için kabus senaryosu: 13 TL!

ünlü ekonomist Remzi Özdemir dolar kurunun 13 lira olacağı tarihi "Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'e çektiği tarih" olarak açıklarken, İstanbul'da ekmeğin fiyatının da 3 liraya çıkacağını söyledi.

Deutsche Bank, Türkiye'de çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği son mesajlar dikkate alındığında gelecek toplantıda (kasım) 100 baz puanlık faiz indirimi olabileceğini belirtmişti.

Deutsche Bank analistleri sene sonu politika faizi tahminini de yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdü. Yani Merkez Bankası yıl sonunda politika faizini yüzde 14'e sabitleyecek.

Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantıda yüzde 18 olan faizi 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekmişti. Deutsche Bank'a göre MB, bu ay ve gelecek ay 100 baz puan (toplam 200) indirirek fazleri yıl sonuna kadar yüzde 14'e çekecek.

Deutsche Bank raporunda yıl sonu dolar kurunu 10.10, Euro kurunu ise 11.80 olarak beklediklerini açıkladı.

Dolar kuru 12-13 lira

İşte bu raporu yorumlayan ünlü ekonomist Remzi Özdemir şöyle konuştu:

"Öncelikle bu banka tahmini neye göre yapıyor? Merkez Bankası'nın faiz kararına göre yapıyor. Diyor ki yıl başına kadar gösterge faizini 14'e çekeceğim. Bunu gerçekten Merkez Bankası yapacak mı? Merkez Bankası sürekli oyun değişiklğine gidiyor. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yönetimine baktığımızda sürekli karar değiştiriyor. Önce göreve geldiğinde 'biz enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz' dedi. Sonra bunu söyleyen Merkez Bankası Başkanı söylem değiştirdi. Daha sonra kalktı başka söyledi. Ve en son 'benim dövizle işim yok, ben cari açıkla ilgileneceğim' dedi.

Yani burada aslında Merkez Bankası sinyali verdi, diyor ki ben faizi indireceğim. Ben o müteahhitleri, markalı konut yapan o 5 müteahhiti, nakite sıkışmış olan müteahhitleri kurtaracağım diyor, gerisi beni ilgilendirmiyor diyor. Bu da bu rapora giriyor. Faizi 14'e indirecekse eğer bu doların tahmin etmeye gerek yok, analist olmaya da gerek yok. 12 lira da olur, 13 lira da olur. Burada asıl kilit Merkez Bankası yüzde 14'e çekecek mi, çekmeyecek mi? İşaretlerine baktığımız zaman Merkez Bankası'nın yüzde 14'e çekme olasılığı çok yüksek."

Ekmek 3 lira olacak

Remzi Özdemir ayrıca buğdayda yaşanan sıkıntıya da değinerek, "Türkiye buğday üretimini hızla azalttı. Azaltmasının nedeni tohum sorunu çok ciddi bir sorun, gübre sorunu ve tarım arazilerin hızla konutlaşmaya açılması." dedi.

Özdemir, "Akaryakıta gelecek bir kuruşluk zam iğneden ipliğe her şeye yansır. Bakın İstanbul'da ekmek kısa bir süre sonra 3 lira olacak. Hiç bu kadar seri zammı görmüşmüydün? İşte bunlar kıyamet, kıyametin belirtileri..." diye konuştu.

Deutsche Bank raporunda ne var?

Aralarında Christian Wietoska ve Fatih Akçelik’in de bulunduğu Deutsche Bank ekonomistlerinin yayımladığı araştırma raporuna göre, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son cari açık vurgusuyla bankanın faiz indirimiyle ilgili beklentileri de değişti.

Haftaya yapılacak TCMB toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 20,3’lük beklentilerinin altında geldiğini belirten ekonomistler, çekirdek enflasyonunun da aşağı yönlü sürpriz yaptığını ama bunun büyük ihtimalle geçici olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 19,5 olmasını bekleyen Deutsche Bank, küresel emtia rallisi ve Türk lirasındaki değer kaybıyla çekirdek enflasyonun yüzde 17’ye ulaşacağını düşündüklerini vurguladı.

Beklenenden düşük gelen enflasyonun yılın kalanı için faiz indirimlerini artıracağını belirten ekonomistler, TCMB’nin son iletişimiyle beraber Merkez Bankası’nın Türk lirasının değer kaybetmesine daha toleranslı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.