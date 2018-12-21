FED'in faiz kararı iyi geldi: Dolar kritik seviyenin altında

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.2684 seviyesinden başladı. Petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor. Hafta başında 60 dolar civarında olan Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3'e yakın düşüşle 55,50 dolara indi. Brent petrolün varili bu sabah 54.71 dolar seviyesinde hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) çarşamba gecesi faizi beklendiği gibi 25 baz puan artırmasının ardından 97.00 seviyesine yükselen dolar endeksi de dün 96.35'lere geriledi.

Dolar/TL 5.2653/5.2696'dan işlem görürken Euro/TL 6.0396/6.0327'den işlem görüyor.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARIYLA 5.21'E GERİLEMİŞTİ

Dolar/TL çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.32'ye yaklaştıktan sonra 5.30 civarında dengelenmişti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır duvarı için finansman sağlanmadığı sürece ABD hükümetini finanse edecek tasarıyı imzalamayı reddetmesi piyasalarda risk iştahının daha da bozulmasına neden oldu. Trump’ın bu kararı yarın hükümetin geçici olarak kapatılmasına neden olabilir.

S&P 500 endeksi şimdiye kadar yüzde 15 düşüşle 2008 sonlarından bu yana en kötü çeyrek dönemini kaydetmeye hazırlanıyor. Nasdaq, Ağustos ayında gördüğü zirveden yüzde 19.5 geriledi.

Petrol fiyatları da dün yüzde 4’ten fazla gerilerken brent ham petrolün kayıpları Ekim ayından bu yana yüzde 37’ye ulaştı.

Fed kararının ardından dolarda başlayan değer kazancı eğilimi ise küresel büyüme endişeleriyle birlikte kalıcı olamadı ve dolar/TL dün yeniden yönünü aşağı çevirerek günü 5.25 civarında tamamladı.

Küresel piyasalarda dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor.

Dolar endeksi dün 20 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesi olan 96.168’e geriledikten sonra bugün 96.30’a yakın seyrediyor. Endeks bu hafta yaklaşık yüzde 1.2 geriledi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye’de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye’nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimalinin azalması ise Türkiye piyasalarında iyimserliğin bir diğer nedeni olarak görülüyor.

Bankacılar jeopolitik gelişmelerin, Suriye’de devam eden belirsizliklerin, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam edildiğini belirtiyor.

Bugün iç piyasada veri gündeminde ise Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Dış veri gündeminde ise üçüncü çeyreğe ilişkin İngiltere ve ABD GSYH verileri, ABD dayanıklı mal siparişleri verileri başta olmak üzere yoğun ABD veri gündemi takip edilecek.

Tahvil bono piyasasında ise ABD tahvil getirilerindeki düşüşün de desteğiyle sert yükselişlerin ardından aşağı yönlü bir seyir görülüyor. 10 yıllık TL gösterge tahvilde bileşik faiz haftaya yüzde 17’nin üzerinde başladıktan sonra dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.62 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 20.78 oldu.