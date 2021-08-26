Dolar kuru için kritik tarih açıklandı

Ekonomi uzmanları, dolar yatırımcılarının Jackson Hole toplantısı öncesinde dikkat çeken birer açıklama yaparak "27 Ağustos'a hazır olun" dedi.

Piyasalar gözünü 26 Ağustos’ta başlayacak olan Jackson Hole toplantısına çevirdi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Merkez Bankası başkanlarının katılımıyla gerçekleşen ve para politikalarına yön verecek olan Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jarome Powell’ın yapacağı açıklamalar belirleyici olacak.

Diğer yandan, IMF'nin üye ülkelerin merkez bankalarına toplamda 650 milyar dolarlık IMF parası (SDR-özel çekme hakları) aktaracağını bildirmişti.

IMF’de yüzde 1 payı bulunan Türkiye’nin yapılan bu yardımlar dahilinde Merkez Bankası brüt rezervine dün 6.4 milyar dolar eklendi. Ancak bu durumda dolar kurunda ciddi bir geri çekilmeye neden olmadı.

Toplantıda Jarome Powell varlık alımlarının bu yıl başlayacağı yönünde yapacağı bir açıklama Türkiye’de dolar kurunda yeni rekorlar getirme ihtimali varken varlık alımlarının gelecek seneye bırakılması dolar kurunda yeni bir gevşemeyi beraberine getirebilir.

DOLAR YATIRIMCISI DİKKAT: CUMA GÜNÜNE HAZIRLIK YAPIN

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş de Cuma günü gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına dikkat çektiği konuşmasında dolar kurunda bir kırılma olacağını öne sürdü.

İslam Memiş Fed Başkanı Powell’ın varlık alımlarıyla ilgili yapacağı olası açıklamalarının dolar kurunun aşağı ve yukarı yönde hareketlenmesini beraberinde getireceğini iddia ederken dolar yatırımcılarının Cuma gününe hazırlık yapmaları konusunda uyarılarını bildirdi.

Kendi sosyal medya kanalında “Cuma gününe hazırlık yapın” başlığıyla takipçilerinin karşısına çıkan İslam Memiş Cuma gününden sonra piyasaların kendine daha net bir yön çizebileceğini söyledi.

Memiş Jakcson Hole toplantısının iç piyasada dolar kuru için önemini şu sözlerle ifade etti:

“Eğer Fed Başkanı Powell bu yıl sonunda varlık alımlarına azaltmaya başlayabiliriz diye bir cümle kullanırsa dolar küresel piyasalarda, bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda da değer kazanacaktır. Rakamsal bir önek vermek gerekirse dolar kurunda 8.80 TL seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir.”

İslam Memiş ayrıca dolar yatırımı yapacakların ya da satacakların en geç Perşembe gününe kadar bu kararı vermelerini gerektiğini söylerken vatandaşların Türk Lirası üzerinden alım satım yapmamalarını altını çizerek vurguladı. Memiş “Cuma günü Powell şahin tonda mı konuşacak yoksa güvercin tonda mı konuşacak Perşembe günü buna karar vermek zorundasınız. Neye karar vereceksiz? Ya altın ve gümüşlerimi satacağım dolar pozisyonu alıcam. Ya da dolar satacağım altın ve gümüş alacağım. Ancak altın ve gümüşlerimi satacağım derken tutup da bunu Türk Lirası yaparsan tekrar bir sene beklersin. Bu işlemi dolarla yapmanız gerek” diye konuştu.

Memiş dolar ya da altın alım satımı yaparken Türk Lirası kullanılmaması konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü

“Finansal okuryazarlığı az olan kişiler sürekli Türk Lirası ile işlem yapmaya devam ediyor. Arkadaşım şu kafayı çöpe at. Burada altın, gümüş, ons dolarla hesaplanıyor. Eğer altın ve gümüş gibi değerli madenlerinizi satacaksanız dolarla takas yapacaksınız Türk lirası ile takas yapmayacaksınız”

Konuşmasının sonunda Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell’dan şahin bir açıklama beklemediğini açıklayan piyasa uzmanı Memiş, ABD’nin tahvil alımlarına başlamak için muhakkak enflasyonu bekleyeceklerini söyledi. Memiş, dolar alacaklara şuanda dolar kurundaki düşüklüğün bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini söylerken Cuma gününde altın ve gümüşte yaşanabilecek düşüşlerin de bir daha gelmeyeceğini iddia etti.