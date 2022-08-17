Dolar kurunda endişelendiren haber Avrupa'dan geldi

Fransız banka Société Générale (SocGen) Türkiye'de enflasyonun Ekim ayında yüzde 87 ile rekor seviyeye yükseleceğini öngördü. Banka daha önce 22 olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL tahminini korudu.

Yüksek enflasyon ve dolardaki yükseliş vatandaşın belini bükerken, ünlü Fransız bankasından korkutan enflasyon ve dolar/TL tahmini geldi.

Société Générale (SocGen) Türkiye ile ilgili analizinde enflasyonda tepe noktasının yüzde 87 olacağını öngörürken Dolar/TL 'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Bloomberg'e konuşan, SocGen CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos toplantısında faizde de iletişiminde de bir değişiklik beklemediklerini vurguladı.

Drimal 16 Ağustos tarihli notunda, “TÜİK’in yıllık resmi enflasyon verisinin Ekim ayında yüzde 87 ile tepe yapmasını bekliyoruz” dedi.

“Enflasyonun daha da ivme kazanması beklense de faiz artırımları ihtimal dışı olmaya devam ediyor” denilen notta, Merkez Bankası’nın kredi büyümesini kısmak, Döviz pozisyonları caydırıcı adımlar atmak ve lirayı desteklemek için diğer önlemlere odaklanmayı sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

"SEÇİME KADAR TCMB MEVCUT POLİTİKAYA DEVAM EDECEK"

TCMB için baz senaryolarının mevcut politikanın en azından gelecek yıl 18 Haziran’da planlanan seçime kadar devam etmesi olduğunu söyleyen Drimal, “Bize göre sağlam turist gelirleri, muhtemelen şu anda, 2022’nin üçüncü çeyreğinde lira üzerindeki baskıları hafifletirken, kredi büyümesini kontrol eden önlemler ve TCMB’nin yükselen rezervleri de kış aylarında liranın kontrolsüz bir değer kaybı yaşamasının önüne geçecektir” ifadelerini kullandı.

Yine de beklenti ufkunda Türk lirasının destekleyici olmayan dış denge nedeniyle değer kaybetmeyi sürdüreceğini düşündüklerini söyleyen Drimal, 2022 sonu dolar/TL beklentilerinin 22 seviyesinde olduğunu ve dolar/TL’de uzun pozisyon tavsiye ettiklerini belirtti.