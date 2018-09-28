Dolar neden düşüyor ? İşte o 6 gelişme...

Merkez Bankası'nın 6.25 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar 6 liranın hemen üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL bir ay sonra ilk kez 6 seviyesinin altına inmesi sonrasında 6,02 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 7 lira seviyesinin altında işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyleyen analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin de gündemin odağında olacağını bildirdi.

DOLARI DÜŞÜREN 6 NEDEN

Haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL neredeyse tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans gösterdi. Peki dolar neden düşüyor? Bankacılara göre TL'deki değer kazancında 6 gelişme etkili.

İşte doları düşüren 6 gelişme:

*Küresel gelişmelerin yanında ABD ve AB ile ikili ilişkilere yönelik artan iyimserlik,

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve likidite adımlarıyla sonrası TL'de kısa pozisyonun maliyetinin yükselmesi,

*Yatırımcı endişelerinin önemli bölümünün geride kalması,

*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve dün başlayan Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler,

*Döviz borçlanmalarının çevrilmesinde yoğun bir süreç olan Eylül ve Ekim aylarının yarısının geride kalması,

*Katar Çin ve AB başta olmak üzere önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımların artabileceği beklentisi