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Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Tarihi zirveyi aştı

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Tarihi zirveyi aştı

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor seviyelere yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde 9,01 seviyesini gördü.

Güne 8,98 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor seviyelere yükselen dolar/TL, bugün saat 16.55 sıralarında 9,01 seviyesini gördü.

 

Etiketler dolar zirve ekonomi
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