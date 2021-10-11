Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Tarihi zirveyi aştı
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor seviyelere yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde 9,01 seviyesini gördü.
Güne 8,98 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı.
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor seviyelere yükselen dolar/TL, bugün saat 16.55 sıralarında 9,01 seviyesini gördü.
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