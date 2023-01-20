Dolar rekora koşarken... TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken mesaj

Dolar kuru 18.80 liradan işlem görürken Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, döviz kurunun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini, burada bir sorun olmadığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan döviz kuru açıklaması geldi.

İhracatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, kurun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kavcıoğlu, "Döviz kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur poltikası yok. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok." dedi.

Dolar/TL son dönemde yatay seyrederken, kur 18,80 seviyesinde işlem görüyor.

"ÜRETİM ARTTIKÇA DÖVİZ GİRİŞİ ARTACAK"

Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Şu an rezervlerimizin kaynakları sadece ihracatçılardan değil ülkenin döviz girdisi artısıyla çok ilgili. Türkiye ekonomi modeli içerisinde üretim arttıkça döviz girişi de artacak. Zaten döviz girişi artışıyla Merkez Bankası rezervleri olumlu etkileniyor." diye konuştu.

Kavcıoğlu, ihracat için 300 milyar dolarlık hedef konduğunu, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımadıklarını kaydetti.