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Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
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  3. 25 Ağustos 2020 16:47

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte dolar ve euroda son durum

Yükselişine devam eden dolar/TL öğleden sonra 7,4007 ile tarihi zirvesini görürken, euro da 8,76 TL'yi gördü.

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte dolar ve euroda son durum
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İç dinamiklerin etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket devam ederken, bugün 7,40'ı aşan kur yeni rekor seviyesini gördü.

Haftaya yükseliş eğilimli başlayan dolar 7.40 ile tarihi zirvesini yeniledi. Dolar/TL daha önce en yüksek seviye olarak 18 Ağustos'ta 7.,40 seviyesini test etmişti. Euro ise 8.76’ya kadar yükselirken 19 Ağustos tarihinde 7.82 lirayı görmüştü. 

ABD - Çin ticaret iyimserliği ve Kovid-19 aşısı konusundaki ilerleme haberleri ile gerilemesine karşın, Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesi, Doğu Akdeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve 550 seviyesinin üzerinde bulunan CDS primi TL'yi yeniden zayıflatan unsurlar olarak gösteriliyor.

Likidite kanalıyla piyasalardaki faizleri yükseltmeye devam eden TCMB, bugün de geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. MB, piyasayı yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar lira fonladı. 15 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,45 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük yüzde 11,31, ortalama yüzde 11,32 ve en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Bu arada, Kapalıçarşı’da halkın döviz talebinde önemli artış olduğu belirtiliyor. Bazı yabancı kurumlar ise Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesini bekliyor.

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