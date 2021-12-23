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Dolar ve altının çöküşünü bilen uzman isimden kripto para uyarısı

Dolar ve altının çöküşünü bilen uzman isimden kripto para uyarısı

Dolar ve altın için ''çöküş'' uyarısı yapan ve haklı çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para yatırımcısına uyarıda bulundu.

Altın ve doların zirve yolculuğu devam ederken "Altın ve dolar çökecek, acınacak hale gelirsiniz" diyerek yatırımcıları uyaran ve haklı çıkan İslam Memiş'ten yeni uyarı geldi. İslam Memiş bu kez de kripto para yatırımcısına "üzülürsünüz" dedi.

İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yaptı.

 

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Aralık ayı başından bu yana yatay seyreden kripto para piyasası sakinliğini koruyor. 69 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin 48 bin doların üzerinde işlem görüyor. Ethereum ise 4000 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor. 

Dolar ve altındaki çöküşü bilen İslam Memiş'ten yeni açıklamaDolar ve altındaki çöküşü bilen İslam Memiş'ten yeni açıklamaEkonomi

 

 

Etiketler kripto para altın dolar
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