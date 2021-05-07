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  3. Dolar ve euro kritik seviyede, altın uçuşa geçti!

Dolar ve euro kritik seviyede, altın uçuşa geçti!

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından 8.30'un altına gerileyen dolar/TL, güne 8.28 seviyesinde başladı. Euro/TL 10 lira, sterlin ise 11,52 civarında işlem görüyor. Altının gram fiyatı 484 liradan alıcı buluyor.

TCMB'nin dünkü faiz kararından bir sürpriz çıkmazken döviz piyasaları haftayı başladığı seviyelerden kapatmaya hazırlanıyor. Yurt dışında ise ABD'de haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Veriyle birlikte salgın sonrası ABD ekonomisinde güçlü toparlanma sinyallerinin devam ettiğine dair işaretler aranacak. ABD verisinde istihdamın 1 milyon artması ve işsizliğin yüzde 5,8'e inmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın faizleri sabit bıraktığı para politikası kararı ve sıkı duruşun süreceği mesajları sonrası yeniden 8,30'un altına gerileyen dolar/TL, haftanın son gününe benzer seviyelerden başladı. Dolar/TL, 8,27-8,28'lerde seyrederken; euro/TL 10 lira seviyelerinde yatay seyirde.

ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Onsu 1.817 dolar seviyesinden işlem gören altında, gram altın 479/484, çeyrek altın 777/793, Cumhuriyet altını ise 3.198/3.233 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD doları işsizlik verisi öncesi baskı altında

Dolar, güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini destekleyebilecek ve hisselere, riskli para birimleri ve emtiaya olan iştahı artırabilecek ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde baskı altında kaldı. Dolar endeksi dün yüzde 0.4 düştükten sonra bu haftanın en düşük seviyesi olan 90.867'de seyretti. Dolar diğer para birimleri karşısında zayıf seyrederken, euro dün yüzde 0.5 artışla 1.2067 dolarda işlem gördü. 

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile dış ticaret  endekslerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Avrupa'da günün en önemli verileri Almanya'dan gelecek. Sanayi üretimi, ticaret ve cari denge verileri aynı anda açıklanacak (09.00).

ABD'de haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri açıklanacak. Mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 6 seviyesine gerilemişti (15.30). 

ABD'de günün diğer verileri toptan stoklar (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00), tüketici kredileri (22.00) olacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde (13.00) konuşma  yapacak.

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