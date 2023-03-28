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Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor, altın sakinledi!

Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor, altın sakinledi!
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Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor. 

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından piyasalara verilen mesajlar sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş hızlanmıştı. Yeni haftada da dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir sürüyor. Dolar endeksi bugün 102.615’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.511 ile geriliyor. 

Altın için ise Reuters teknik analisti Wang Tao, politika yapıcıların bankacılık krizine yönelik yayılma riskini kontrol altına alma hamlelerine atıfta bulunarak, "Ons altın 1.945 dolardaki destek seviyesini yeniden test edebilir, bu seviyenin kırılması ise 1.927 doların gündeme gelmesine sebep olabilir." dedi.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 26 bin 700 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 50 Dolar'dan, 
1.692 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.730 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 77,93 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,09 Dolar'dan işlem görüyor.  

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