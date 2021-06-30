Dolar ve Euro yeni rekorun kıyısında... Altın da dikkat çeken hareketlilik

Piyasalarda rekor seviyedeki yatay seyir devam ediyor. Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam eden, dolar, euro ve sterlin yine zirvede. Altın ise bir ileri bir geri zirvede yatay seyirde... Kripto piyasalarında ise çalkantı devam ediyor.

Fed’den gelen şahin yorumlar ve planlanandan erken gelebilecek faiz artırımına dair beklentiler artarken Avrupa Merkez Bankası güvercin tutumunu hala sürdürüyor. Bu da doların ileride euro karşısında daha da güçleneceğine dair beklentileri artırıyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,73 TL'den, Euro 10,41 TL'den, Sterlin ise 12,12 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3720 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,26 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.760 dolardan işlem gören altında, gram altın 489/494, çeyrek altın 794/811 ve Cumhuriyet altını da 3.268/3.304 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 34 bin 855 dolar, Ethereum ise 2 bin 100 dolardan fiyatlanıyor.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ



Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 92,6 iken haziranda yüzde 5,6 artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.