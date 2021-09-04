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Dolar ve Euro'da acı gerçek ortaya çıktı

Dolar ve Euro'da acı gerçek ortaya çıktı

TCMB'nin açıkladığı son verilere göre vatandaşlar Dolar, Euro gibi döviz mevduatlarına akın etti. Dövize olan talep, rekor orana ulaştı.

Merkez Bankası’nın açıkladığı son para banka verileri, acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Dolar kurundaki düşüş sonrası, vatandaşlar geçtiğimiz hafta bankalardaki mevduatlarını 3,9 milyar dolar artırarak yeni bir rekorun kırılmasına neden oldu.

Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası’ndan dolara kaçtığı görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Ağustos’ta başlayıp 27 Ağustos’ta sona eren haftanın para banka verilerini kamuoyuna açıkladı. Merkez Bankası’nın duyurduğu bu verilere göre yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduat hesaplar 3,9 milyar dolar artış gösterdi. 

Dolar kuru geçtiğimiz hafta önemli ölçüde bir geri çekilme yaşandı. Dolar geçtiğimiz aylar içerisinde bir ara 8.80 TL’ye kadar yükselirken bu hafta 8.28’e kadar geriledi. Dolar kurunda yaşanan bu geri çekilme dolar borcu olan ya da dolar yatırımı yapmak isteyen vatandaşları ve şirketleri harekete geçirdi. Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilerde de görüldü ki vatandaşlar 27 Ağustos’ta biten işlem haftasında bankalardaki döviz mevduatlarını 3,9 milyar dolar daha artırarak 236 milyar 196 milyon dolara kadar yükseltti.

VATANDAŞ 239 MİLYAR DOLAR İLE DÖVİZDE REKOR GETİRDİ

Açıklanan bu verilerle Haftalık bazda incelendiğinde 3,9 milyar dolarlık bu yükseliş son bir yılın en hızlı hareketi olurken toplam döviz mevduat hesaplarında da rekor tazelendi

Türkiye’de bu yıl 22 ocak haftasında 236 milyar 106 milyon dolar ile döviz mevduat hesapları  rekor kırmasının ardından yine bu yılın Mart ayında TCMB Başkanı'nın görevden alınması ile kurda yaşanan hızlı yükselişle gelen kar satışları sonrası vatandaşların bankalardaki toplam döviz mevduatlarında 221 milyar dolara kadar geri çekilme yaşanmıştı. Son haftadaki yükselişle beraber 236 milyar 196 milyon dolara  çıkan toplam hesaplar tarihi zirve yaparak rekor kırmış oldu.

Etiketler tcmb merkez bankası dolar euro döviz
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