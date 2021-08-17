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Dolar ve euroda sert düşüş

Dolar ve euroda sert düşüş

Güne düşüşle başlayan dolar 8.41 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 9.91 seviyesine geriledi.

Geçen hafta, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltıma gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentilerini desteklemesi doların diğer ülke para birimleri karşısında gerilemesini beraberinde getirdi.

Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizinde değişikliğe gitmemesi de Türk lirasının dolar karşısında güçlenmesini destekledi.

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri bulunuyor.

DOLAR, EURO, STERLİN

Şu dakikalarda dolar 8.41 liradan işlem görüyor. Euro psikolojik seviye olan 10 liranın altına gerileyerek 9,91 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise 11.62 civarında hareket ediyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.47 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.794 dolara yükselen altında, gram altın 480/485, çeyrek altın 779/796 Cumhuriyet altını ise 3.207/3.152 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise dalgalı seyir devam ediyor. Bitcoin 46 bin 709 dolardan, Ethereum ise 3 bin 233 dolardan fiyatlanıyor.

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