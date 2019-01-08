Dolar yeni bandını buldu ! İşte günün ilk rakamları

Dün 5,32-5,41 aralığında hareket eden ve küresel piyasalardaki iyimserliği tam olarak yansıtamayan dolar/TL bu sabah 5,39 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de 6,16'dan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı, 8 Ocak 2019 sabahında 222 liradan işlem görüyor.

Spot piyasada çeyrek altın 356 lira, tam altın1425 lira, cumhuriyet altını ise 1482 liradan alıcı buluyor.

Global piyasalar Washington ve Pekin'in ticaret anlaşmasına varabilecekleri ve Fed'in ekonomik büyümenin daha da yavaşlaması halinde para politikasını sıkılaştırmayı durdurabileceği umutlarıyla pozitif seyrederken dolar/TL yeni güne 5,40 civarından başladı.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, TL’deki kayıpta ABD tarafından gelen açıklamaların kısmen etkili olduğunu söyleyerek, “Dolar/TL’de geçen hafta sert volatil hareketlerden sonra özellikle Cuma günü hızlı düşüş gördük. Gelinen seviyelerin ardından yapılan açıklamalar ise alım fırsatı olarak değerlendirildi, teknik tepki diyebiliriz. Dolar/TL halen 5.25-5.45 bandında hareket ediyor, destek noktalarını alım için değerlendirme eğilimi arttı. Kur 5.45’in üzerinde kaldıkça sert hareket görme olasılığımız artıyor” dedi.