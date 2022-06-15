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  3. Dolara ''gece operasyonu'' iddiası! Ünlü ekonomist ''sizi uyarıyorum'' diyerek açıkladı

Dolara ''gece operasyonu'' iddiası! Ünlü ekonomist ''sizi uyarıyorum'' diyerek açıkladı

Dolara ''gece operasyonu'' iddiası! Ünlü ekonomist ''sizi uyarıyorum'' diyerek açıkladı

AK Parti'nin ekonomi politikalarını en sert dille eleştiren ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer, "umarım böyle bir hata yapmazlar" diyerek dolar kurunu bir gecede düşürmek için AK Parti iktidarının "gece yarısı operasyonu" yapabileceğine işaret etti.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunda gece yarısı operasyonuna dikkat çekerek "Enflasyon kontrol altına alınıyormuş gibi görünse de sonrasında yükselir. Bir gece yarısı operasyonu ile dolarda bir geri çekilme olabilir" iddiasında bulundu.

Geçer "Sizi uyarıyorum" deyip "Ben Süper Bono gelme ihtimalini görmüyorum. Ama bu tür konuşmalar gelmeye devam ederse her an torbadan bir sürpriz çıkabilir. Uyarıyorum sizi. Dikkatli oldun. Cumhurbaşkanı ne zaman faizleri düşürmeyeceğiz diyorsa torbadan bir tavşan çıkabilir. Öyle bir ürün çıktığında dolar kuru düşer ama yıl sonunda ciddi bir hale gelir" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BÖYLE BİR HATA YAPMAZLAR"

Gece yarısı operasyonuna dikkat geçen Geçer, "Enflasyon kontrol altına alınıyormuş gibi görünse de sonrasında yükselir. Bir gece yarısı operasyonu ile dolarda bir geri çekilme olabilir" dedi.

Geçer, şöyle devam etti:

"16 seviyelerinden 14.80 seviyelerine bir gevşeme olur. Umarım böyle bir hata yapmazlar. ‘Nass’ demeye devam ederlerse yeni bir enstrüman geliyor. Ama politika faizlerini çok yüksek yapamazlar. Dolayısıyla eğer ki faiz artırsalar da daha çok artırmak zorunda kalacaklar."

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