Dolarda bomba tahmin: ''10 TL'ye düşecek'' deyip tarih verdi

Dolar kuru 19 liraya koşarken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Araştırmacı yazar Engin Avcı, doların 10 liraya kadar düşeceğini öne sürüp tarih verdi.

Dolar/TL son dönemde 18,55 – 18,65 arasında sıkıştı. Bu bant dışında fiyatlamaların oluşması halinde dolar/TL'de sert hareket görülebileceği belirtiliyor. Bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine devam ediyor. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 10.5 seviyesine indirilmesine karar verildi. TCMB, 150 baz puanlık indirime gitmiş oldu.

Doların zirvedeki yolculuğu devam ederken dikkat çeken bir tahmin geldi. Araştırmacı yazar Engin Avcı, çarpıcı bir iddia ortaya atarak doların yakın zamanda 10 TL'ye kadar düşebileceğini söyledi.

RUS RUBLESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

TL'deki değer kaybının yakın zamanda telafi edileceğini vurgulayan Avcı, Rus rublesinde yaşanan değerlenmeyi örnek vererek, "Dünya savaşıyor. Parası en fazla değer kazanan ülke Rusya. İleride altın bakımından güçlü olan ülke önemli noktaya gelecek. Dolar, EURO karşısında değerini katlayacak. Altını olan elinde tutsun. Altın imparatorluğu başlıyor." sözlerini kullandı.

DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ İÇİN TARİH VERDİ



Dolardaki yükselişin ülkeye girecek dolarlarla tersine döneceğini belirten Avcı, "29 Ekim tarihine kadar likit girişlerinde artış olacak. Kasım ayının ortalarına gelince dövizin canının alındığı görülecek. Sene sonuna dek dolar 10 TL'ye kadar düşüş yaşayacak. İspatlı konuşuyorum. Bir ay daha dayanın. Ev veya arsa alımı yapmayın. Sonrasında fiyatlarda büyük düşüş yaşanacak" dedi.