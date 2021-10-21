Dolardaki 17 kuruşluk düşüşle ilgili olay iddia: ''Karar sızmışsa vay halimize''

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kurunda yaşanan gerilemeye ilişkin ''Bu çok vahim bir durum. MB'nin yarınki kararı sızmışsa vay halimize!'' dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çeken Kurul'un yeni kararının ne olacağı merak konusuyken dün dolar kurunda yaşanan sürpriz gerileme de büyük soru işaretine neden oldu.

Bu hafta içindeki tırmanışında 9.37 seviyesine kadar çıkan dolar/TL kuru dün akşam ise 9.20'ye kadar düştü.

Dünya Gazetesi yazar Alaattin Aktaş, yaşanan bu düşüşle ilgili çarpıcı bir soruyu dile getirdi. Aktaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dolar daha 8-10 saat öncesine kadar MB'den faiz indirimi beklendiği için 9.30'un üstünde seyrediyordu. Son birkaç saattir birileri bir yerlerden bilgi mi aldı da kur birden 9.20'ye geriledi?

Bu çok vahim bir durum.

MB'nin yarınki kararı sızmışsa vay halimize!"