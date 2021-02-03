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  3. 03 Şubat 2021 10:46

Dolardaki düşüş sürecek mi ? 2021 yılı için dikkat çeken dolar tahmini

ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup dolardaki son beklentisini açıkladı. Raporda Türk lirasının dolar karşısında kısa vadede değer kazanacağı belirtildi.

Dolardaki düşüş sürecek mi ? 2021 yılı için dikkat çeken dolar tahmini
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Dolar/TL’de son dönemde yaşanan düşüşün ardından bir tahmin de ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup’tan geldi. Türkiye'ye yönelik en tutarlı döviz kurları tahminleri ile tanınan dev finans kuruluşu Citigroup, dolar / TL beklentisi doğrultusunda kısa vadeli Türk Lirası pozisyonu açtığını bildirdi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Başkanlığındaki yeni merkez bankası yönetiminin yüzde 5'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar şahin duruşunu sürdüreceğini düşündüklerini belirten şirketin açıklamasında "Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı" ifadelerine yer verirdi.  

Citigroup’un yanı sıra Societe Generale, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlarda kısa süreli Türk Lirası varlıklara yatırım yaptıklarını açıkladılar.

Dolar kurunun 6.80 TL’ye inebileceğini öne sürem uzmanlar, enflasyon ve maliyet artışı nedeniyle dolar kurunun bu seviyede uzun süre beklemesinin zor olduğunun da altını çizdiler.

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