Doların gözü faiz kararında! Piyasalar hareketlendi

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler arasında, bu yıl içerisinde resesyon bekleyen ekonomistlerin oranı %45'ten %65'e yükseldi. Ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü.

ABD'de enflasyon yüksek seyrine devam ederken, işsizlik seviyesi de koronavirüs salgın hastalığı öncesindeki seviyelere gerilemiş durumda.

EKİM AYI ENFLASYONU YARIN AÇIKLANACAK

Yurt içinde ise gözler perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor. 19 ekonomistin katıldığı ankete göre, ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Enflasyon tahminlerine göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51’e yükseleceği hesaplanıyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” dedi.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

18,36 TL'den başlayan Euro 18,40 TL'den,

21,34 TL'den başlayan Sterlin 21,43 TL'den,

12,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,60 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, doların satış fiyatı 18,5776 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3625 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.647 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.651 Dolar'dan,

984 TL'den başlayan Gram altın 987 TL'den,

1.583 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.587 TL'den,

6.512 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.531 TL'den,

11,75 TL'den başlayan Gümüş ise 11.76 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 20.477 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.514 Dolar'dan,

1.575 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.591 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,73 Dolar'dan işlem görüyor.