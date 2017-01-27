Dolar/TL Fitch öncesi 3.91'i gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8920 liradan güne başladı. Ardından yükselişe geçerek 3,9115'i test ettikten sonra bir miktar geriledi, şu dakikalarda ise 3,90'ın altında seyrediyor.

4,1510 liradan güne başlayan Euro ise, şu sıralar 4.4185 seviyesinde işlem görüyor.

Çarşamba günü de faizin değişmediği ihale açıklamasında kur yükselişe geçmiş, 3,7905'teyken ilk aşamada 3,8267'ye kadar yükselmişti ki bu seviyeden yaşanan gevşemeyle 3,7957'ye kadar geriledi. Gün sonuna doğru sonra tekrar yönünü yukarı çevirdi ve 3,8574 test ederek 3,8226'dan perşembe gününe girdi.

Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaya ilişkin belirsizlik algısı ve attığı likidite adımlarının piyasada yeterli görülmemesinin yanı sıra Fitch'ten not indirimi beklentisiyle yukarı hareketini sürdüren dolar/TL bu sabah 3,88 seviyesinin üzerini gördü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika seyahatinden dönüş yolunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artırımının kur ve enflasyonu olumsuz etkilediğini belirttiği ve Merkez Bankası'nın faiz koridorunu kaldırması gerektiğini söylediği belirtildi.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle girerken, yurt içinde yatırımcılar kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesine odaklandı.

Ekonomistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugünkü Türkiye değerlendirmesinde kredi notunun "yatırım yapılabilir seviyenin" altına indirebileceği tahmininde bulunurken, notun teyidi halinde ise piyasaların buna çok olumlu tepki verebileceğini öngördü. Fitch halen Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-" ile, görünümü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,30 düşüşle 83 bin 578 puandan başladı.