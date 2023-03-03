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Dolar/TL kuru için bir korkutan tahmin daha

Dolar/TL kuru için bir korkutan tahmin daha
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Reuters ajansının anketine göre, Türk lirasının altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesi bekleniyor.

Reuters ajansının, uluslararası döviz kurları analistleriyle yaptığı anketin sonucunda, Türk lirasının dolara karşı altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesinin beklendiği ortaya çıktı.

Anket 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 150 uzmanla gerçekleştirildi.

 Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında, Türk lirasının geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

Bu sonucu Reuters’a değerlendiren ABD merkezli uluslararası finans şirketi Wells Fargo’nun uluslararası ekonomisti Brendan McKenna “Merkez Bankası’nın bağımsız olmaması ve para politikalarında geleneksel yaklaşıma aykırı hareket edilmesi, öngörülebilir gelecekte liranın değer kaybetme trendini sürdürmesine yol açacak. Tabii Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rejim değişikliği olmazsa…” dedi.

Etiketler dolar dolar/tl kur Türk Lirası dolar kuru
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