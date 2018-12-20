Dolar/TL yeniden kritik seviyenin altında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından güne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,30'un altında dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye'den çekileceklerini açıklamasıyla düşüşü ivme kazanan dolar/TL, gün içinde 5.21'e kadar geriledi. Dolar/TL, Fed'in faiz artırım kararının ardından toparlayarak önceki güne kıyasla yüzde 0,94 azalışla 5,2923'ten kapandı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,24 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de 6,03 civarında seyrediyor.

Analistler, Fed kararları öncesi üyeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile artan "güvercin Fed" beklentilerinin karşılanamadığını, bunun da piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte ABD’nin makroekonomik verilerinin piyasaların yönü üzerindeki etkisinin artabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç, 5,30'un destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 212,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 211,4 liradan tamamladı.

Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 349 lira ve Cumhuriyet altını 1.424 liradan işlem görüyor.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 212,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.424 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.247,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artırımı yaptığını belirterek, Fed'in faiz kararı sonrası dün altının ons fiyatının 1.256 dolardan 1.242 dolara kadar gerilediğini kaydetti.

Fed'in kararının ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile ons altının bugün yükseliş eğiliminde hareket ettiğini dile getiren Memiş, "Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.240-1.250 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Yurt içinde ise doların değer kazanması altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam edebilir." ifadelerini kullandı.