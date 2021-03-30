Dolar/TL'de 8,40, Euro/TL'de de 9,91 görüldü! Borsa çakıldı!

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınmasıyla 8 TL'nin üstüne yerleşen dolar yeni rekorunu da kırdı. Dolar/TL 8,43 TL'den, Euro 9,91 TL'den, Sterlin 11,61 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 459 TL, gümüş ise 6,61 TL seviyesinde. Bitcoin 58 bin 849 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TCMB başkanının değiştirilmesiyle zedelenen para politikası kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL bu sabah 8.27'li seviyelerden işlem görürken, ani tırmandığı 22 Mart'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Şu sıralarda Dolar/TL 8,43 TL'den, Euro 9,91 TL'den, Sterlin 11,61 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 459 TL, gümüş ise 6,61 TL seviyesinde. Bitcoin 58 bin 849 dolar seviyesinde işlem görüyor..

Onsu 1.694 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 454/459, çeyrek altın 737/753, Cumhuriyet altını ise 3.039/3.073 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BERAT ALBAYRAK "AFFINI" İSTEDİĞİNDE...

Dolar, Kasım ayı başında 8,50 TL seviyesinin üzerine kadar tırmanmıştı. Bu gelişmenin ardından önce Merkez Bankası Başkanı Murat Aysal görevden alınış ve yerine Naci Ağbal atanmıştı. Merkez Bankası’ndaki görevden almadan bir gün sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, görevinden ‘istifa’ etmişti.

Dolar, yaşanan bu iki değişiklik ardından önce 8 TL seviyesine çekilmiş, ardından düşüş eğilimini sürdürerek 7 lira seviyesine kadar inmişti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 76'sı değer kaybetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 1.384 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,97 puan değer kaybetti.

Dün 1.392 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,27 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.392 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.379,80, en yüksek ise 1.400 puanı gördü.