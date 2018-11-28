Dolar/TL'de günün ilk rakamları

Petrol fiyatlarında son dönemde gözlenen düşüşün de desteğiyle dolar/TL bu sabah güne 5.26 seviyelerinde başladı.

Kasım ayının ortasından bu yana dolar kurunda yaşanan düşüş trendi ile hafta başında son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.20 TL'yi test eden dolar dün 5.25 bandında seyretti ancak dün akşam saatlerinde yönünü yukarı doğru çevirdi. 28 Kasım sabahında dolar 5.26 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 5.94 TL’de yer alıyor.

Öte yandan, piyasalar iç siyasetin yanı sıra, gözünü G20 zirvesine, küresel ticaret savaşındaki Trump - Xi görüşmesine dikerken gelişmekte olan piyasalar FED'in tutanaklarını takip ediyor.

Dolar/TL Kasım ayı başından bu yana 5.22-5.50 bandında dalgalanıyor. TCMB ve hükümet tarafından son dönemde atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme dolar/TL’nin kademeli bir şekilde Ağustos ayında gördüğü zirve öncesindeki seviyelere dönmesine neden oldu. Dolar/TL 13 Ağustos’ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Görülen zirveden bu yana TL’deki değer kazancı yüzde 38’i bulmuş durumda. Öte yandan halen yılbaşına göre TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 27 civarında. Piyasalarda önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeler, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları, ticaret savaşları, Brexit süreci ve petrol fiyatlarının seyri yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.