Donald Trump, Fed Başkanı adayını resmen açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Fed başlanlığına Kevin Warsh'u aday gösterdiğini açıkladı. Trump, ''Kevin'ı uzun zamandır tanıyorum ve onun tarihe muhteşem Fed Başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona erecek.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kevin Warsh'u Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Kevin şu anda Hoover Enstitüsü'nde Shepard Ailesi Seçkin Misafir Ekonomi Üyesi ve Stanford İşletme Yüksek Lisans Okulu'nda öğretim görevlisi olarak hizmet vermektedir. Kendisi, Duquesne Family Office LLC'de Stanley Druckenmiller'ın ortağıdır. Kevin, lisans derecesini Stanford Üniversitesi'nden, hukuk doktorasını (J.D.) ise Harvard Hukuk Fakültesi'nden almıştır.

Ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. Kevin, Birleşik Krallık'ta para politikası uygulamalarında reformlar öneren bağımsız bir raporu İngiltere Merkez Bankası'na sunmuş ve Parlamento, raporun tavsiyelerini kabul etmiştir.

Kevin Warsh, 35 yaşında şimdiye kadarki en genç Fed Guvernörü olmuş ve 2006'dan 2011'e kadar Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu Üyesi, Federal Rezerv'in Yirmi Grubu (G-20) Temsilcisi ve kurulun Asya'daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler elçisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, kurulun operasyonlarını, personelini ve mali performansını yöneten ve denetleyen İdari Guvernör olarak görev almıştır.

Kurula atanmadan önce, 2002'den 2006'ya kadar Kevin, başkanın ekonomi politikasından sorumlu özel asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi genel sekreteri olarak görev yapmıştır. Daha önce Kevin, New York'taki Morgan Stanley & Co.'nun birleşme ve satın almalar departmanının bir üyesiydi ve burada başkan yardımcısı ve icra direktörü olarak görev yaptı.

Kevin'ı uzun zamandır tanıyorum ve onun tarihe muhteşem Fed başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Her şeyin ötesinde, kendisi bu makam için tam aranan isimdir ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Tebrikler Kevin!"

Fed'e şahin başkan

Kevin Warsh'ın parasal genişlemeye karşı olduğu biliniyor. Warsh’ın Fed başkanlığına getirilmesiyle birlikte faizlerin düşmeye başlaması beklenirken diğer yatırım araçlarına da doğrudan etkilerinin bulunması bekleniyor. Faiz indirimleriyle doların getirisinin azalacak olmasından dolayı paranın değerli metal ve hisse senetlerine kayması bekleniyor.

