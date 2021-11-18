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Döviz bürolarında ''alım/satım'' için yeni kural

Döviz bürolarında ''alım/satım'' için yeni kural

Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi. 100 dolar altındaki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olmayacak.

Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi. Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gazetede değişiklik "Tebliğin 20'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir" diye ifade edildi.

Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti. Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.

Etiketler döviz büroları kimlik alım satım alım satım alım/satım
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