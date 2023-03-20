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Döviz piyasasında 15 yıl sonra bir ilk

Döviz piyasasında 15 yıl sonra bir ilk
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Dövizi olanları ilgilendiren haber Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ile geldi. ECB, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Karar metninde ECB'nin son dönemde piyasalarda yaşananları yakından takip ettiği belirtildi.

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.5'e, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve ocakta da 50 baz puan artırmıştı.

50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMINA GİDİLDİ

ECB tarafından yapılan açıklamada enflasyonun uzun süre çok yüksek bir seyir izlenmesinin beklendiği için 50 baz puanlık faiz artırımına gidildiği ifade edildi.

Euro Bölgesi bankacılık sisteminin dayanıklı olduğu vurgulanan metinde ancak gerekmesi durumunda ECB'nin finansal istikrarı sağlayacak politika araçlarına sahip olduğu belirtildi.

 

Etiketler euro dolar döviz piyasa
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