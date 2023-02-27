Döviz pozisyonu açığında 5 yıl sonra bir ilk

Bankacılık sektörü yeniden döviz pozisyonu açığı vermeye başladı. Bu kez, kamu bankalarının yanı sıra özel sermayeli bankalarda da döviz açığı var.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre bankacılık sektöründe kamu mevduat bankalarının vermesine alışık olunan net döviz pozisyon açığı son haftalarda yerli özel ve yabancı mevduat bankalarında da yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre bankacılık sektörü 6 Kasım 2020’den sonra ilk kez 13 Ocak 2023’te net döviz pozisyonu açığı verdi. 17 Şubat itibariyle döviz pozisyon açığı 1,5 milyar doları aştı.

Yerli özel bankalar en son 26 Ocak 2018 ile biten haftada net döviz pozisyon açığı vermişlerken 17 Şubat itibariyle yarım milyon dolarlık net açıktalar. Yabancı mevduat bankaları da 5 Eylül 2018 ile biten hafta sonrası ilk kez net döviz pozisyon açığı yaşıyor.

BDDK haftalık verileri bankacılık sektörünün 11 Kasım 2023’te ile biten haftada 5,1 milyar dolarlık net döviz pozisyon fazlası olduğunu gösteriyor. Kamu mevduat bankalarının aynı tarihte net döviz pozisyon fazlası 43,2 milyon dolar iken, yerli özel bankaların net döviz pozisyon fazlası 2,3 milyar dolar, yabancı mevduat bankalarının ise 2,5 milyar dolar net döviz pozisyonu fazlası vardı. Bu tarihten sonra hem sektörde hem de yerli ve özel ile yabancı mevduat bankalarında dikkat çekici şekilde net döviz pozisyon fazlası düşüş eğilimine girdi.

Bankacılık kaynakları, BDDK’nın yaptıkları değişikliğin bu düşüşte etkili olmuş olabileceğini belirterek, bir döviz satışının gerçekleştiğini söylüyor.

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